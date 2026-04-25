?海賊王女?カイリ・セインが米国・ＷＷＥから解雇されたことが判明し、波紋が広がっている。米メディア「ファイトフルセレクト」はカイリに加え、ゾーイ・スターク、アリスター・ブラック、ゼリーナ・ベガ、クリス・セイビン＆アレックス・シェリー、ワイアット・シックス（アンクル・ハウディー、エリック・ローワン、ニッキー・クロス、デクスター・ルミス、ジョー・ゲイシー）、アルバ・ファイアら計２４人がリリースされたと