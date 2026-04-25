全日本プロレス２５日の埼玉・春日部大会の「チャンピオン・カーニバル２０２６（ＣＣ）」Ｂブロック公式戦でドラゴンゲートのオープン・ザ・ドリームゲート（ＤＧ）王者・菊田円（２６）が関本大介（４７）を破り、３勝目をあげた。両者持ち味のパワーを生かしたド迫力の試合が動いたのは１５分過ぎ。フロッグスプラッシュを避けた菊田は尻爆弾で攻勢に出る。コーナーポストの関本めがけラリアートと尻爆弾の連打を浴びせ大ダ