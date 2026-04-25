5000冊以上の本に囲まれて過ごすブックホテル「IN THE LIBRARY hotel and books TOKOROZAWA」があるのは、「角川武蔵野ミュージアム」や「武蔵野坐令和神社（むさしのにますうるわしきやまとのみやしろ）」などで知られる、国内最大級のポップカルチャーの発信拠点「ところざわサクラタウン」の中。JR武蔵野線東所沢駅から徒歩約10分の場所にあります。ホテルへの入り口は「ところざわサクラタウン」内の専用エレベーターから行け