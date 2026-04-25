日本のだし文化を発信する旗艦店が銀座にオープン東京メトロ銀座駅から徒歩約5分のところにある「東京銀座 茅乃舎」。建築家・隈研吾さんがデザイン監修したという店舗は、茅葺き屋根のような趣のある外観が目印。銀座の街並みに溶け込みつつも目を引く存在感があります。 「茅乃舎」は、福岡の里山にある人気レストラン「御料理 茅乃舎」から生まれただしや調味料を扱うブランド。昆布やカツオ節などさまざまな「乾物」をブレンド