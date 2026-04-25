【モデルプレス＝2026/04/25】俳優の梅沢富美男が4月25日、自身のX（旧Twitter）を更新。30年ぶりに在来線に乗ったことを報告し、話題を呼んでいる。【写真】75歳大御所「駅のホームにいるなんて誰も思わない」周囲に気づかれなかった30年ぶりの在来線ホームショット◆梅沢富美男、30年ぶりに在来線「気付かれないもんですね」梅沢は「30年ぶりに在来線に乗りました」と報告し、駅のホームで電車を待つ姿を公開。「帽子にスゥエッ