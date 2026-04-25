大塚製薬は4月22日、東京・有明の「livedoor URBAN SPORTS PARK Brillia RUNNING STADIUM」で、「ポカリスエット“カラダのなつじたく”親子体験イベント」を開催した。親子で運動と水分補給を体験しながら、暑熱順化の重要性を伝える狙いだ。暑熱順化は、運動や入浴で汗をかく習慣を身につけ、体を暑さに慣らす取り組み。同社は「水分・電解質補給→運動・入浴→発汗→再補給」という流れを、“体の夏支度”として提案している。2