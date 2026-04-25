【モデルプレス＝2026/04/25】元フジテレビアナウンサーの久慈暁子が4月24日、自身のInstagramを更新。家族ショットを披露し、反響を呼んでいる。【写真】31歳元フジアナ「最高に幸せな」第1子抱く家族3ショット公開◆久慈暁子、家族ショット＆退院時の豪華サプライズを報告久慈は「先日、無事に退院しました」と報告。「初めての出産と育児で不安もたくさんありましたが、産院の皆さまがいつも優しく寄り添ってくださり、安心して