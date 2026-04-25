『名探偵コナン ハイウェイの堕天使(だてんし)』の物語は、萩原千速と彼女を取り囲むキャラクターによって展開します。同僚や家族、心に抱えている過去…。コナンとは、どんな関係性がある?!三度の飯…も譲れないけど、それ以上のバイク愛♡彗星の如く現れた、自由きままな“風の女神”萩原千速颯爽と白バイを乗りこなす31歳の女性警官で、サバサバとした性格＆口調が特徴的。とにかくバイクが大好きで、ライディングテクニッ