ボディシェルは錆びがちで変形しやすい熱狂的なファンが少なくない、プジョー205 GTI。端正なスタイリングは、イタリアのカロッツェリア、ピニンファリーナ社の協力を得つつ、社内デザイナーのジェラール・ウェルター氏がまとめている。【画像】スーパーカーを追い回せた身軽さ205 GTI同時期のホットハッチトールマン仕様も全115枚しなやかなサスペンションでタイヤは巧みに路面を掴み、車重は軽くエンジンはパワフル。峠