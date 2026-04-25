若者の気持ちを掴んだラリーでの大活躍500万台以上を販売した、プジョーの大ヒット作、205。洒落た見た目に適度な大きさ、開放的な車内空間で、シティ・コンパクトとして支持を集めた。世界ラリー選手権やパリ・ダカール・ラリーで、205 ターボ16が優勝したことも、若者の気持ちを掴んだ。【画像】スーパーカーを追い回せた身軽さ205 GTI同時期のホットハッチトールマン仕様も全117枚1983年に提供が始まった205は、当初5ド