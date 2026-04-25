アメリカのトランプ政権はイランとの協議のため、交渉団が25日にパキスタンに向かうと明らかにしました。イランの外相は、パキスタンに滞在していますが、イラン側はアメリカとの協議の予定はないとしています。パキスタンの首都イスラマバードから中継です。白い建物が見えますが、イランのアラグチ外相らが滞在しているとみられるホテルです。24日まで、封鎖された道の直前まで近づけましたが、25日は1キロほど離れた場所までし