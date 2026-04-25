◇パ・リーグ日本ハム2―4オリックス（2026年4月25日京セラＤ）日本ハムは3連敗で今季ワーストの借金「3」となった。新庄剛志監督（54）は7回1死満塁で代打・浅間を送った場面を振り返り、「（楽天の）古謝くんからいいホームラン打ってたから、あのイメージがあったんで。ね。で、古謝くんより遅いし、バチンっといいヒット打ってくれるかなっていう」と意図を説明した。この采配が不発。レイエスも一邪飛に倒れた。