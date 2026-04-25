◇セ・リーグ阪神―広島（2026年4月25日甲子園）阪神の梅野隆太郎捕手（34）が今季初出場を果たした。この日、出寿選手登録されたばかりのベテランは1点リードの9回からマスクをかぶって岩崎とバッテリーを組んだ。名前がコールされた瞬間は場内は大歓声に包まれた。岩崎との同期入団バッテリーで1点を守りたかったが、2死三塁でモンテロの投手強襲のゴロをグラブで弾いて適時内野安打としてしまい同点に。試合は延長戦