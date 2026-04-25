俳優竹中直人（70）が25日放送のMBSテレビ「ごぶごぶ」（土曜午後1時54分）に出演。大阪城で豊国神社を参拝し、何度も演じた豊臣秀吉について思いをはせた。竹中はこれまで、1996年のNHK大河ドラマ「秀吉」や、2014年の「軍師官兵衛」など、5度秀吉を演じていることから、ダウンタウン浜田雅功（62）とともに、秀吉ゆかりの大阪城を訪れた。大阪城内にある、秀吉と秀頼、秀長を祭神とする豊国神社では、特別に本殿の中で参拝。深々