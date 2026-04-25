「タレントパワーランキング」を運営するアーキテクトは、10〜60代男女を対象に「30代の美人女優ランキング」に関するアンケートを実施しました（※タレントの年齢は2025年度調査時のものです）。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！【6位までの全ランキング結果を見る】2位：北川景子2位は、俳優の北川景子さんでした。2025年後期NHK連続テレビ小説『ばけばけ』でヒロインの母役を演じたほか、2026年5月公開予定