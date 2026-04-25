みなさんは、車のナンバーにアルファベットが記載されているのを見たことはありますか。本記事では、このアルファベットの意味や導入理由、対象地域についてわかりやすく解説します。【図解】ナンバープレートのどこにアルファベットが入る？なぜ車のナンバーにアルファベット？自動車のナンバープレートにアルファベットが記載されるケースは、主に以下の2通りです。・分類番号の2桁目または3桁目に使用（番号の枯渇を防ぐため）