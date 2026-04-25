Image: Caviar 最新型がご先祖様を背負うケース。テック業界は雨後のタケノコ。どんどん現れては消え去るブランドが多いですよね。しかしiPhoneでお馴染みAppleは、2026年4月1日で50年。今年はその記念グッズがたくさん生まれそうな気がします。17 Proに初代の魂を宿すゴージャスなスマホケースのメーカーCaviar（キャビア）も、iPhone用グッズを作るメーカー。Appleを祝うとともに、2007年