「ユニクロ」のグラフィックTシャツブランド「UT」は、4月24日（金）から、アートトイ ブランド「POP MART（ポップマート）」の“MOLLY（モリー）”とコラボしたコレクションを、全国の店舗およびオンラインストアで発売した。【写真】20周年をお祝い！アニバーサリームードたっぷりなデザインもすてき■20周年を迎えるMOLLYとコラボ今回発売されたのは、アーティストのケニー・ウォン氏によって誕生した、湖のような青い瞳