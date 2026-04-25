今シーズンのブンデスリーガもいよいよ佳境を迎えている。４試合を残した段階での残留争いの様子をまとめておこう。降格（17位と18位は自動。16位は２部３位との入れ替え戦）の可能性があるのは、９位アウグスブルク以下全10クラブ。30節終了時点での順位はこうだ。９位勝点36アウグスブルク10位勝点34マインツ(佐野海舟、川崎颯太)11位勝点32ウニオン・ベルリン12位勝点31ケルン13位勝点31ボルシアMG(町