25日、長井市でクマとみられる目撃情報があり、市が注意喚起の放送を行いました。 クマとみられる目撃があったのは長井市清水町の野川河川敷のパークゴルフ場近くで、近くに住宅があります。市では午後3時45分、市内全域に注意喚起の放送を行ったということです。市では付近にクマが潜んでいる可能性があるとして屋外での作業、外出には十分気を付けるほか、廃棄農産物、生ごみなどクマを誘引するものを屋外に放置しないよ