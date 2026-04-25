嬉しい今季初ゴールで勝利に導いた。川崎フロンターレは４月25日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST第12節でジェフユナイテッド千葉とホームで対戦し、２−１の勝利を収めた。開始６分に山本悠樹が先制弾を挙げる。85分に追いつかれたが、その４分後、マルシーニョが決勝点を奪う。ペナルティアーク内で脇坂泰斗のパスを受けると、狙いすましたグラウンダーのシュートをゴール左下に流し込む。すると...。背番号