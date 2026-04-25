リーズの日本代表MF田中碧にクラブOBが提言した。2024年の夏にリーズに加入した田中は昨季、チームのチャンピオンシップ（イングランド２部）優勝とプレミアリーグ昇格に大きく貢献した。今季もシーズン開幕からレギュラーとしてプレーしていたなか、徐々に出番が減少。今年２月から３月にかけてはリーグ戦で７試合連続出番がなかった。それでも４月５日に行なわれたFAカップ準々決勝のウェストハム戦（２−２、PK４−２）に