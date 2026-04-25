旭山動物園の焼却炉に妻の遺体を遺棄したとして男性職員が任意の聴取を受けている事件で、男性が妻に対し危害を予告するような言動をしていたとみられることがわかりました。警察の事情聴取を受けているのは、旭山動物園に勤務する30代の男性職員です。男性はこれまでの任意の聴取で「焼却炉に妻の遺体を遺棄した」という趣旨の話をしていて殺害についてもほのめかしていることがわかっています。捜査関係者によりますと妻が行方不