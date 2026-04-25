南さつま市の鳳凰高校で看護師を目指す生徒たちがナースキャップを受け取る「戴帽式」が行われました。鳳凰高校で行われた戴帽式には、看護学科の2年生151人が出席しました。看護師の象徴であるナースキャップを受けた生徒たちはキャンドルの灯りのもと看護師の鑑とされるナイチンゲールの言葉を唱え志を新たにしました。（生徒）「ナースキャップをつけてもらったときは自分も1人前に少しは近づけた