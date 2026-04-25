柔道の全日本選手権を翌日に控え、記者会見でポーズをとる（左から）香川大吾、村尾三四郎、新井道大＝25日、東京・講道館体重無差別で争う柔道の全日本選手権（26日・日本武道館）の有力選手が25日、東京・講道館で記者会見に臨み、パリ五輪男子90キロ級銀メダルの村尾三四郎（JESエレベーター）は「昔から憧れの舞台。一戦一戦、全力で勝ちにいきたい」と抱負を述べた。同級以下の選手としては14年ぶりの日本一が期待される。