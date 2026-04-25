フリーアナウンサーの新井恵理那さんが4月24日、自身のインスタグラムを更新。第2子となる長女が1歳の誕生日を迎えたことを報告しました。 【写真を見る】【 新井恵理那 】娘の1歳の誕生日を報告「この世に生まれてきてくれて、本当にありがとう！」新井さんは、1歳になった娘とお揃いの服を着た写真を添えて「娘が一歳になったので記念撮影しました」「ブラウスは、娘への誕生日プレゼントとしてお揃いで作っちゃったー…！