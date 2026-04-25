【北京＝吉永亜希子】中国野生動物保護協会は２４日、ジャイアントパンダ２頭を米ジョージア州のアトランタ動物園に新たに貸与すると発表した。５月中旬のトランプ米大統領の訪中を控え、友好ムードを演出する狙いとみられる。貸与されるのは、四川省の成都ジャイアントパンダ繁殖研究基地生まれでオスの「平平（ピンピン）」とメスの「福双（フーシュアン）」。期間は１０年で、同園は「２頭の到着が待ちきれない」とのコメン