JR福知山線の脱線事故から25日で21年です。兵庫県尼崎市の事故現場では追悼慰霊式が行われました。事故現場の跡に整備された「祈りの杜」には、25日朝から遺族などが集まり、祈りを捧げました。2005年4月25日、JR福知山線の快速列車は制限速度を大きく超えて脱線し、マンションに衝突。乗客106人と運転士が死亡し、562人が重軽傷を負いました。母親を亡くした尾形麗さんは「4月25日というのは、一般的に見れば何気ない普通の日かも