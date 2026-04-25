◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ２―７巨人（２５日・横浜）巨人の平山功太外野手が２回にプロ初アーチをマーク。左中間席への会心の一撃でチームを勝利に導いた。３回にも右前安打を放って打者一巡５得点につなげるなど存在感を見せつけ、守ってもフェンス手前の飛球をジャンピング好捕してアピールした。以下、平山のヒーローインタビュー。ープロ初ホームラン「本当に、打った瞬間にちょっと上がりすぎたかなというのはあっ