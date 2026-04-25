アイドルグループ「＝ＬＯＶＥ」のきゃーたんこと齋藤樹愛羅が２５日までにＳＮＳを更新。新衣装ショットを公開し注目を集めている。齋藤はインスタグラムで「新衣装可愛すぎる８周年ツアーＦＩＮＡＬｉｎ横浜スタジアムありがとうございました」とつづり、青のフードがついて大きな耳がある衣装やアイドルらしいピンクと黒のドレス姿などをアップした。続けて「忘れられない景色をみなさんと一緒に見ることができて、本当