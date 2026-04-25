ＤＤＴのシングルトーナメント「ＫＩＮＧＯＦＤＤＴ」（５月４日、後楽園で開幕）に初出場予定だった武知海青（２８）が急性虫垂炎のため、欠場することが２５日の横浜大会のオープニングで発表された。武知が所属する１６人組ダンス＆ボーカルグループ「ＴＨＥＲＡＭＰＡＧＥ」の公式サイトはこの日「腹痛の症状があり受診した結果、『急性虫垂炎』と診断されました。現在は医師の指導のもと治療を行っておりますが、安