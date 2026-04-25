ホワイトソックスの村上宗隆内野手（２６）は２４日（日本時間２５日）、本拠地シカゴでのナショナルズ戦に「３番・一塁」で出場し、メジャートップに並ぶ１１号ソロを放った。２試合ぶりの本塁打で３打数１安打１打点。チームは５―４で勝った。１点差を追う４回一死無走者で迎えた第２打席。元巨人のマイコラスが投じた外角低めのチェンジアップを打ち返した。滞空時間の長い打球はバックススクリーン右へ吸い込まれた。連