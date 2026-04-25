◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日５―２ヤクルト（２５日・バンテリンドーム）ベテラン左腕の術中にはまった。相手先発・大野に対し、２番サンタナから投手の小川も含めて右打者が８人。右打者の被打率が高いと分析して今季２０通り目のオーダーを組んだが不発。シンカー、カットボールをうまく使った配球に打ち取られ、７回まで単打３本で二塁も踏めなかった。池山監督は「相手投手の技術の方が一枚上手だった」と完敗を認めた。打