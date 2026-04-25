漫才コンビ「ハイヒール」のリンゴ（64）が25日、MBSラジオ「ますます！ハイヒール」（土曜後1・00）に出演。食事をごちそうした後輩の行動に苦言を呈した。先輩が後輩におごるのが当たり前の芸人界。おごる側、おごられる側のさまざまなエピソードが語られる中、リンゴはある後輩との食事を思い返した。「コース料理みたいなのを一応頼んでおいた」というが、デザートの前に「足りずにお腹すいてるんやったら、全然頼んでや