女優の橋本マナミ（41）が24日、自身のYouTubeチャンネルを更新。1週間ダイエットの様子を公開した。動画冒頭では、へそ出しウエア姿の橋本が「最近食欲が止まらない」と語りダイエット宣言。以前の動画で「169?56?」と公表していたが、今回の測定では58.5キロ。「事件！」と焦りを見せた。食事制限と運動によるダイエットをスタートさせた橋本は、食べたものを随時発表、自宅での朝と夜3〜5分の腹筋にプランクなどの軽めの