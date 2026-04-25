サッカー女子日本代表「なでしこジャパン」でエースとして活躍し、2011年W杯優勝に導いた澤穂希さん（47）が25日放送のBS日テレ「森田健作アワー人生ケンサク窓」（土曜前9・00）にゲスト出演し、「今はサッカーをやりたくない」理由を明かした。主将として2011年W杯で初の世界一に貢献し、大会得点王＆MVPの2冠を達成。同年のFIFA女子最優秀選手賞を獲得した。W杯に6度、五輪に4度出場し、12年ロンドン五輪と15年W杯では準