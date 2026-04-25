青葉賞で2番人気に推されたノーブルサヴェージ（牡3＝森一誠厩舎）はレース中に左第1指関節脱臼を発症したため、4コーナーで競走を中止した。JRAはレース後、予後不良と診断結果を発表した。鞍上のレーンは異常はなかった。