柏崎刈羽原子力発電所の視察を終えた後の会見で、赤沢亮正経済産業大臣は、安全確保のあり方について「人間力」の重要性に言及した。【映像】赤沢大臣が「人間力」の重要性に言及する瞬間視察を終えた赤沢経産大臣は、安全に対する現場の姿勢について「何か気になることがあれば必ず原因を究明をしたうえで、対策を講じて、そして懸念がないような状態にしてから前に進む。この姿勢をしっかり維持している限り、再稼働への道を