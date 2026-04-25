◇パ・リーグオリックス4―2日本ハム（2026年4月25日京セラドーム）オリックスの吉田輝星投手（25）が右肘トミー・ジョン手術からの復帰戦で1球ホールドをマークした。7回、2点差に追い上げられ、なおも2死満塁の大ピンチで救援。レイエスを初球の内角直球で詰まらせて一邪飛に仕留め、雄叫びを上げた。吉田は25年3月に右肘のトミー・ジョン手術を受け、昨季はリハビリに専念。今春キャンプ中の2月22日紅白戦で実戦復