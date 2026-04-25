２５日の東京１１Ｒ・青葉賞で２番人気に支持されたノーブルサヴェージ（牡３歳、美浦・森一）は、４角でバランスを崩して競走を中止した。レース後、所属するシルク・ホースクラブが公式ホームページで、左前種子骨の脱臼により予後不良と診断されたことを発表した。同馬は昨年１１月の新馬戦を快勝。続く水仙賞も制し、デビューから無傷２連勝で重賞に挑んでいた。