【J1百年構想リーグ EAST第12節】(U等々力)川崎F 2-1(前半1-0)千葉<得点者>[川]山本悠樹(5分)、マルシーニョ(89分)[千]石尾陸登(85分)<警告>[川]マルシーニョ(90分)、宮城天(90分)[千]イサカ・ゼイン(8分)主審:木村博之├マルシーニョが89分劇的弾、観客席駆け上がって家族とハグ!! 川崎FはルーキーDF林スーパークリアで千葉破って2連勝└川崎F劇的ゴールで珍イエロー…マルシーニョがスタンド飛び込み家族のもとへ階