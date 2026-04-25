[4.25 J1百年構想リーグEAST第12節 川崎F 2-1 千葉 U等々力]川崎フロンターレが劇的勝利を収めたジェフユナイテッド戦で、値千金の決勝点を奪ったFWマルシーニョが観客席に飛び込んだことでイエローカードを受ける珍しい場面があった。終盤まで1-0でリードしていた川崎Fだが、後半40分にセットプレーから痛恨の同点ゴールを許した。それでも同44分、マルシーニョがMF脇坂泰斗のパスをペナルティエリア手前で受けるとゴール右に