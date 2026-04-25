【J1百年構想リーグ WEST第12節】(JFEス)岡山 2-0(前半1-0)福岡<得点者>[岡]白井康介(27分)、山根永遠(61分)<警告>[福]辻岡佑真(24分)、椎橋慧也(45分+1)観衆:12,819人主審:山下良美└岡山が連敗を止める5試合ぶり白星! 白井康介&山根永遠のゴールで中2日の福岡を下す