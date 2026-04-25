【J1百年構想リーグ WEST第12節】(アイスタ)清水 0-2(前半0-1)名古屋<得点者>[名]木村勇大(45分)、杉浦駿吾(88分)主審:福島孝一郎└「次の試合も勝ち点3を」木村勇大3戦連発!19歳FW杉浦もプロ初ゴール!名古屋が暫定2位に浮上