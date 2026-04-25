[4.25 J1百年構想リーグWEST第12節 清水0-2名古屋 アイスタ]名古屋グランパスが敵地で清水エスパルスに2-0で勝利し、勝ち点を21に伸ばして暫定2位に浮上した。前半45分にMF木村勇大が3戦連発となるゴールを決めると、後半43分には2年目FW杉浦駿吾がプロ初ゴールを決めて突き放した。好調ぶりが光る鋭い嗅覚で3試合連続となるゴールを決めた。前半を押し気味に進めた名古屋は終了間際の45分、右サイドからDF原輝綺が上げたクロ