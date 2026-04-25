【J2・J3百年構想リーグ WEST-B第12節】(ミクスタ)北九州 2-2(PK7-8)山口<得点者>[北]吉原楓人(12分)、生駒仁(62分)[山]藤岡浩介(18分)、中島賢星(35分)<警告>[北]岡野凜平(82分)[山]小澤亮太(60分)主審:菊池俊吾