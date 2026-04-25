【J2・J3百年構想リーグ EAST-A第12節】(ユアスタ)仙台 1-0(前半0-0)山形<得点者>[仙]南創太(85分)<警告>[仙]荒木駿太(37分)、松井蓮之(80分)[山]高橋潤哉(60分)、柳町魁耀(63分)、ディサロ燦シルヴァーノ(74分)観衆:15,278人主審:椎野大地