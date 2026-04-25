【J1百年構想リーグ EAST第12節】(埼玉)浦和 2-3(前半1-1)横浜FM<得点者>[浦]金子拓郎(28分)、オウンゴール(90分)[横]山根陸(21分)、渡辺皓太(62分)、天野純(79分)<警告>[浦]柴戸海(90分+2)[横]谷村海那(4分)主審:小屋幸栄├横浜FMが待望の4試合ぶり白星…敵地で接戦を制す、浦和はPK戦含めて泥沼の7連敗├均衡破る先制ゴール挙げた横浜FM山根陸、自身の出来に満足せず「もっともっとという気持ち」└浦和はPK戦含めて