[4.25 J1百年構想EAST第12節 浦和 2-3 横浜FM 埼玉]J1百年構想リーグEASTは25日に第12節を行った。浦和レッズと横浜F・マリノスの対戦は、横浜FMが3-2で勝利した。前半を1-1で折り返すと、後半17分にMF渡辺皓太が勝ち越しゴールを挙げる。34分にはMF天野純が3点目を決め、終盤にオウンゴールで1点を返されるが、そのまま逃げ切った。7位の浦和はPK戦による2敗を含めて6連敗中。先発2人を変え、DF荻原拓也とMF肥田野蓮治が起用