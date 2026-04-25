【J2・J3百年構想リーグ WEST-B第12節】(駅スタ)鳥栖 2-0(前半1-0)滋賀<得点者>[鳥]玄理吾(17分)、西澤健太(82分)<警告>[滋]宮城雅史(50分)観衆:5,342人主審:中井敏博